تعرضت طفلة مغربية، في العاشرة من عمرها للتعنيف من قبل معلمتها في إحدى مدارس مدينة مكناس، شمال شرق المغرب، ما تسبب في فقدانها للبصر ثم وفاتها.

واشعلت صورة الطفلة مواقع التواصل الاجتماعي ،حيث نشرت في بداية الأمر على حساب باسم ام هبة، مع التعليق التالي: ابنتي هبة تعرضت للتعنيف من طرف معلمتها بالصفع على الوجه ما أدى إلى ضرر بالعينين بمكناس ولم أتلق أية مساعدة من طرف الإدارة ولدي الوثائق التي تثبت ذلكوظهر بعدها الفيديو المؤثر الذي صور بعد ثوان معدودة من مفارقة هبة للحياة، حيث تسمع أصوات الأبوين وهما يتألمان حزنًا على صغيرتهما.

تفاعل ناشطو مواقع التواصل مع القضية وساندوا الأسرة في محنتها، مؤكدين على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع، وإنزال العقاب بالمتسبب في وفاة الطفلةكما تساءلوا عن الحالة الصحية لهبة، وما إذا كانت تعاني من مرض خطير عجل بوفاتها بعد التعرض للضرب.

وفي أول رد فعل صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب، أكدت أنه تم بالفعل إجراء تحقيق مع الأطر الطبية بالمؤسسة التعليمية، والذي كشف أن المدرسة لم تقم بتعنيف الضحية”، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال لجنة متابعة إلى المكان لفتح تحقيق ثانٍ.