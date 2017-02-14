تعرض سائق تاكسي للتهديد لمدة ثلاث دقائق على الأقل عاشها مع الرعب، من قبل راكبين قاما بأخذ كل ما معه، قبل أن يطلبا منه النزول في مكان معين ويلوذا بالفرار.



ولكن على الرغم من المشاهد المؤلمة التي سجلتها دوائر تلفزيونية مغلقة في مدينة مينيابوليس بالولايات المتحدة، إلا أن السائق لا يزال يحمد الله أنه نجا من الموت وأن رصاصة لم تصوب على رأسه من قبل المجرمين.



ووقعت الحادثة يوم الجمعة الماضي، عندما دخل راكبان مقنعان في الجزء الخلفي من السيارة، وطلبا من السائق واسمه اليمو ابيبي، توصيلهما إلى عنوان معين.



ومن ثم قام أحد الرجلين بالتلويح مهدداً بواسطة مسدس، قبل أن يصرخ في السائق: "أين المال؟ نحتاج لكل شيء معك".



وجراء الخوف كان رد السائق اليمو: "خذه.. خذه" قبل أن يسلم له المحفظة وهاتفه النقال وجهازا لوحيا ومجموعة مفاتيح بما في ذلك خاتم الزواج الذي كان يلبسه في أصبعه.



ومن ثم طلب الرجل فجأة من السائق أن يوقف السيارة في نقطة معينة لينزلهما، وقال له: "سوف تقوم بإعادة تشغيل السيارة ومن ثم تسير ببطء ولا تنظر باتجاهنا".



وفي عنوان محدد نزل اللصان واتخذا طريقهما مع سماع صوت السائق يشكرهما أنهما لم يصيباه بأذى.



وقد تم تحميل الفيديو على الإنترنت من قبل الناس مئات المرات وذلك بهدف توعية السائقين لتحاشي مثل هذه الواقعة.



لكن لم يتم القبض على الرجلين، كما أن السائق اليمو قال إنه لا يكاد يتذكر وجهيهما، وقد أخبر قناة "فوكس 9": "أنا بخير الآن.. إنها ضريبة المهنة ويجب تحملها".