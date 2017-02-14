أوردت مجلة "إيلي" الألمانية أنه يمكن للمرأة التمتع ببشرة نقية ونضرة من خلال الإكثار من تناول بعض الأطعمة، مثل السلمون والأفوكادو والطماطم.



وأضافت المجلة في موقعها الإلكتروني أن السلمون غني بالأحماض الدهنية المهمة للبشرة، مثل أوميغا 3 وأوميغا 6. كما أن السلمون غني بفيتامين B7 المعروف أيضاً باسم "البيوتين"، والذي يمنع التهابات البشرة من ناحية ويمنحها مظهراً نضراً يشع إشراقاً وحيوية من ناحية أخرى.



ويعمل الأفوكادو على تحفيز إنتاج الكولاجين، الذي يتمتع بأهمية كبيرة لمرونة البشرة ومظهرها الشاب والمشدود.



أما الطماطم فتزخر بفيتامين C ومادة "ليكوبين" المضادة للأكسدة، والتي تحارب ما يعرف "بالجزيئات الحرة"، التي تهاجم خلايا البشرة وتعجل بشيخوختها.