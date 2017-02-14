أطلقت شرطة بالتيمور، أكبر مدن ولاية ميريلاند الأميركية، الأحد، فيديو يسجل واقعة قيام رجل شرطة بإطلاق النار على مشتبه به يبلغ من العمر 18 عاماً وقتله.

الواقعة حدثت يوم 7 شباط/فبراير، والفيديو الجديد سجلته كاميرا مثبتة في ملابس الضابط، وهو أسلوب متبع لمراقبة حوادث إطلاق النار.

المشتبه به، كيرتس جمال، كان خارجاً من السجن قبل يوم واحد، وكشف الفيديو أن الضابط اضطر لإطلاق النار عليه لحماية نفسه من خطر جسيم بعد محاولة المشتبه به توجيه سلاح ناري نحوه.

وبثت شرطة بالتيمور الفيديو لتأكيد قانونية الواقعة، وقطع أي جدل يصور الحادثة باعتبارها عملاً عنيفاً من جانب الشرطة الأميركية ضد ضحية.

وذكرت شرطة بالتيمور أن الضباط رصدوا سائقاً يقود سيارة بطريقة عشوائية خطرة، وأن أحد ركاب السيارة، فر منها إلى شارع جانبي، وعندما طارده أحد الضباط، وتصدى له وجهاً لوجه، وجده مسلحاً، فاضطر لإطلاق النار عليه.

وأفادت الشرطة أن الضابط أطلق على المشتبه به 7 رصاصات، أصابته 4 منها.