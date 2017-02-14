أفادت الإحصائيات هذا الشهر أن المناطق الـ15 الأكثر حرارة في العالم تقع في دولة واحدة، وهي بعيدة جدا عن منطقة الخليج العربي.

وبينت المؤشرات الجوية أن 15 مدينة في الساحل الشرقي في أستراليا حطمت الرقم القياسي لدرجة الحرارة المئوية هذا الصيف.

وقال جايكوب كرونجي من وكالة "ويذر زون" الجوية، إن جنوب شرق أستراليا هي الآن البقعة الأكثر حرارة في العالم، عندما وصلت درجة الحرارة الى 47 درجة مئوية يوم السبت.

وبلغت درجة الحرارة في "سيدني" الى 47 درجة مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة 46.2 مئوية في مدينة "بينريث".

ولم تتجاوز درجة الحرارة في جنوب أفريقيا وأميركا الجنوبية، والتي تواجه صيفا حارا أيضا، الـ45 درجة مئوية.