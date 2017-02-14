أطلق الفنان الجزائري، محمد المازوني، أغنية جديدة انتقد فيها موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، ومؤسسه مارك زوكربيرغ، اتهمهما فيها بتفريق العائلة الجزائرية وتوسيع الفجوة بين الآباء والأبناء كما حملهما مسؤولية المساهمة في نشر الفساد الأخلاقي والانحلال بين صفوف الشباب وإضاعة أوقاتهم.

وصورت الأغنية قصة عائلة جزائرية أخذ منها "فيسبوك" كل وقتها حتى انعدمت العلاقات والتواصل بينها داخل البيت، مما تسبب في عزلة الأبناء عن الآباء.

واعتبر المازوني "فيسبوك" بمثابة السلاح الإلكتروني الذي دمّر كل العلاقات الإنسانية والاجتماعية، كما عمق الجهل والتخلف بين شباب اليوم.

ولاقت الأغنية استحساناً كبيراً من الجزائريين، خاصة من نشطاء مواقع التواصل، كذلك نالت إعجاب كل من شاهدها، معتبرين أنها أغنية هادفة تصور واقع الأسر الجزائرية منذ أن أصبح "فيسبوك" جزءاً من حياتها. ووصلت عدد المشاهدات خلال أقل من 3 أيام إلى حوالي 8 آلاف مشاهدة.

يشار إلى أن المازوني مغنٍ مشهور في الجزائر وخارجها، يتمتع بمحبة الناس واحترامهم ويحظى بمكانة متميزة لدى الجمهور وقد عرف بأدائه لأغاني الوطن والأعراس.