اعتذر الإعلامى مدحت شلبى، لـ"أيسل خالد" ملكة جمال أسيا والمحيط الهادى، والحاصلة على لقب أجمل وجه طبيعى، بعد أن شبه التاج الذى كانت ترتديه فى مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك بـ" السلطانية".

وقال شلبى: "وأنا بعلق على مباراة السوبر جت صورة بنت جميلة، وأنا أقسم بالله ماكنت عارف هى مين، لكن بعد كده عرفت، والبنت ردت فى المواقع بكلام محترم وشيك جداً، علشان كده لازم أعتذر لها على الهواء".

وتقبلت أيسل خلال تصريحاتها لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "أون سبورت" اعتذار الإعلامى المصري مدحت شلبى، قائلة: "العفو والله حضرتك زى والدى".

وأكدت "أيسل" أن مسابقات ملكات الجمال تعتمد أكثر على الثقافة والنشطات والأعمال الخيرية، مما دفع مدحت شلبى لتوجيه سؤال لها من أجل اختبار ثقافتها قائلاً :"الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لم يجلس على مقعد الرئاسة إلا بعد 14 أسبوعاً من انتخابه وهذا أمر غير معمول به فى جميع دول العالم".

فأجابت ملكة جمال أسيا: "فى السابق وقبل ظهور وسائل الاتصال السريعة الولايات فى الأمم المتحدة كانت بعيدة عن بعضها وكان جمع الأصوات تحتاج لفترة من الوقت وهى 14 أسبوعاً، فبعد ذلك تم اتخاذ هذا الوقت كنوع من أنواع العادات وتم تطبيقها".