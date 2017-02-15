يعد أقوى الأسلحة البحرية على مستوى العالم في كل التصنيفات العالمية للأسلحة الأكثر تدميرا، هكذا يرى العالم الصاروخ الروسي المضاد للسفن "موسكيت" الذي حصلت عليه مصر في صفقة أسلحة مع روسيا.

مواصفات الـ"موسكيت" تجعل منه الصاروخ البحري الأقوى على الإطلاق، هذا الصاروخ تم تصميمه عام 1973 من قبل الاتحاد السوفيتي لمواجهة القطع البحرية لكل من ألمانيا والدانمارك و تركيا في بحر البلطيق والبحر الأسود.

يبلغ طوله 9.7م ووزنه 4150 كجم ومزود بأربع محركات رام جيت تعطيه سرعة قصوي تبلغ 2800كم/س ومداه 120 كم.

رأس هذا الصاروخ عبارة عن 320 كيلوجرام من المتفجرات، يطير على ارتفاع 20 متر من سطح الماء، تصل سرعة اندفاع الصاروخ الى 470 م/ث وهي أسرع من سرعة الصوت.

سرعة الصاروخ تتجاوز الصوت مما يجعله غير قابل للملاحقة.

وتمتلك جيوش روسيا والصين ومصر فقط هذه الصواريخ مما يجعله الأقل انتشارا على الإطلاق.

يذكر أن روسيا سلمت مصر عام 2015 سفينة الصواريخ الفتاكة "إر-32"، وكانت مزودة بصواريخ "موسكيت" المضادة للسفن والأسرع من الصوت في إطار تعزيز التعاون بين موسكو والقاهرة في مجال الدفاع.