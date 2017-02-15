من منا لا يعرف أو لم يسمع بالذهب الأحمر أي توابل الزعفران، فللزعفران رائحة طيبة، ومذاق بديع مع الطعام، كما يُستخدم في تلوين الحلوى، ويعد واحدًا من أغلى أنواع التوابل في العالم ولذلك أسرار.



وسنعرض لكم فيما يلي أسرار ارتفاع سعر الزعفران وكذلك بعض الفوائد الخفية له بالإضافة إلى أكبر الدول المنتجة له وأفخر انواعه.

كيف يتم استخلاص الزعفران من الزهور



ينزع الجزء الفعال الذي يسمى السمات من زهور الزعفران المتفتحة، وتجفّف في الظل، ثم على توضع على شبكة رفيعة أو دقيقة على نار هادئة، وتحفظ في أوان محكمة لكي لا تفقد قيمتها كونها مادة ثمينة.



أسرار ارتفاع سعر الزعفران



تكلفة هذه التوابل يمكن أن تتراوح بين 400 دولار إلى 1000 دولار للكيلوغرام الواحد حول العالم، وذلك لأن الزعفران ينمو لسبعة أيام فقط في السنة خلال فصل الخريف، ويتم جمعه ومعالجته بشكل يدوي وليس بالآلات، الأمر الذي يجعل جمعه يتطلب وقتا طويال، وعلاوة على ذلك، فإن جمع 1 كيلو جرام من الزعفران يتطلب حصد أكثر من 300 ألف زهرة يدويًا.



فوائد الزعفران الخفية



وللزعفران فوائد عديدة ومنافع تعود على الإنسان في حالة تناوله كتوابل للطعام قد يخفى على الكثير معظمها أو أبرزها:

1 – يقوم الزعفران بالتخفيف من حده الاكتئاب لدى الفرد.



2 – وللزعفران مفعول قوي وكبير لتقوية البصر وعلاج وإعتام عدسة العين.



3 – كما يعمل الزعفران كعلاج قوي لتهدئة مشاكل الربو والسعال الديكي ومشاكل الجهاز التنفسي المختلفة.



4 – يعمل الزعفران كواقي فعال من أمراض القلب وضغط الدم.



5 – ومن أكثر الأمور صدمة لدى البعض أن الزعفران يعمل منع أنواع معينة من الخلايا السرطانية من النمو فى الجسم، لاحتوائه على

خصائص مضادة للسرطان .



6 - الزعفران يحسن ويقوي الذاكرة وتعلم المهارات، ويعد علاج مفيد للغاية في معالجة اضطرابات الذاكرة.



7 - وتناول الزعفران يقلل من ضعف الانتصاب ويزيد من مدته، كما إنه يساهم في تحسين وظائف الحيوانات المنوية، ويعالج مشكلة القذف المبكر.



أبرز الدول المنتجة للزعفران



المركز الأول: إيران ، تنتج 25 طن سنويا، أي بنسبة 90% من إنتاج العالم للزعفران، ويعتبر من أجود أنواع الزعفران في العالم وأغلاه.

المركز الثاني: أفغانستان، وتنتج 3 أطنان سنويًا.

المركز الثالث: المغرب، وتنتج من 2 إلى 3 أطنان سنويًا.

المركز الرابع: اليونان

المركز الخامس: تركيا

المركز السادس: الهند