ذكر موقع الرقة تذبح بصمت أن تنظيم داعش الإرهابي فرض ارتداء "الملابس الباكستانية" على الرجال في مدينة الرقة، مهدداً بعقوبة تتمثل بـ20 جلدة وسجن على المخالفين.

ومن جهة أخرى، أشار الموقع، أمس الأحد، إلى أن "عناصر التنظيم منعوا أهالي مدينة الطبقة في الرقة من الخروج بدون موافقة، وتحديد الوجهة وسبب الخروج وموعد العودة".

ويذكر أن داعش بدأ تحضيرات خاصة في الأيام الأخيرة استعداداً لمعركة الرقة، وتتضمن فرض أتاوات على السكان، وبناء سواتر ترابية في المدينة.

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أعلن أنه "يتوقع استعادة المعقلين الكبيرين لتنظيم داعش وهما الرقة في سوريا والموصل في العراق خلال ستة أشهر".