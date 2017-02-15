أطلق لقب «ستيغماتا بوي» على مراهق كان يبكي دماً منذ أن كان في العاشرة من عمره. وهذه حالة طبية غامضة. وينزف الطفل دماً من عينيه وأنفه وفمه وأقدامه عشر مرات في اليوم الواحد تقريبا، رغم عدم إصابته بجرح أو خدش في أي جزء من جسده.

وجسدت هذه الظاهرة الغريبة الممثلة باتريشيا أركيت في أحد الأفلام، أخيرا، لمصفف شعر من بيتسبرغ في بنسلفانيا تصيبه هذه الحالة. وكانت عائلة الفتى تعتقد أنه يعاني من الجفاف فقط، إلا أنهم أدركوا أنه أمر أكثر جدية. وقد تكون هذه حالة نادرة جدا، على غرار الحالات التي يعاني فيها بعض المرضى ويبكون دماً.