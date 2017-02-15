بعد أقل من عامين على دخولها عالم الموضة دشنت عارضة الأزياء مادلين ستيوارت التي تعاني من متلازمة داون خط الأزياء الخاص بها الأحد في أسبوع نيويورك للموضة بمجموعة من السراويل الضيقة الرياضية والقمصان والتنانير القصيرة.

وتحدت العارضة المولودة في أستراليا كل ما هو متعارف عليه في عالم الموضة بأول ظهور لها على مدرج في 2015، ويُنسب لها الفضل في تغيير الأفكار المسبقة عن متلازمة داون.

وتأمل أن تواصل ذلك من خلال مجموعتها الجديدة "21 ريزونز واي باي مادلين ستيوارت/ 21 سببا لماذا من تصميم مادلين ستيوارت".

وبسروال أزرق منقوش ضيق افتتحت ستيوارت العرض المزدحم الذي تضمن أزياء فضفاضة مصممة للراحة. كما ارتدت تنورة قصيرة مع قميص بأكمام طويلة بالإضافة لقمصان يمكن ارتداؤها مع سراويل ضيقة داكنة ومنقوشة.

وقالت والدتها روزان ستيوارت إن "الرأي الأخير لها في كل شيء. إنها تعلم ماذا تريد. هي مصابة بمتلازمة داون ولديها إعاقة ذهنية لكنها تعلم بحق ماذا تريد في نهاية الأمر."

وتشغل والدتها أيضا منصب مديرة أعمالها وشريكتها في التصاميم.

ومن المقرر أن تُباع مجموعة ستيوارت على الإنترنت بشكل حصري.

واسم المجموعة هو إشارة إلى بلوغ ستيوارت 21 عاما هذا العام، كما يشير أيضا إلى التثالث الصبغي 21 المميز لمرض متلازمة داون.

ووفقا للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يحدث الاضطراب الوراثي الذي يؤثر على النمو والمعروف باسم متلازمة داون في واحد من كل 700 مولود.

ويولد نحو ستة آلاف طفل بمتلازمة داون في الولايات المتحدة كل عام.

ويُنظم أسبوع نيويورك للموضة مرتين سنويا ويختتم يوم الخميس ويجتذب 100 ألف شخص وتبلغ إيراداته نحو 880 مليون دولار.