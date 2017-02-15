خلافا لما اعتاد عليه الناس في احتفالات عيد الحب كل عام من تناول الشوكولاته، تقدم حانة في العاصمة اليابانية طوكيو للعشاق الشجعان والذواقة الفضوليين قائمة خاصة من الحلويات والمشروبات المصنوعة من الحشرات قبل عيد الحب الذي يوافق الثلاثاء 14 فبراير.

وقالت سايومي ماكينو (20 عاما) في حانة دورانبار بوسط طوكيو: "إنها مقرمشة مثل قشر اللوز وتتناغم بشكل رائع مع الشوكولاتة."

وتتراوح قائمة الحلويات والمشروبات بين الكوكتيل المصنوع من الكرز والحشرات إلى الديدان المغطاة بالكراميل مع اللوز والكاجو. وتحوي الكريمة المخفوقة في بعض الحلويات السوائل الداخلية لحشرات البق التايلاندية المعروفة بطعمها الحلو.

ورغم أن الحشرات تستخدم في بعض المطابخ الإقليمية فإنها ليست شائعة في جميع أنحاء اليابان.

وقال يوتا شينوهارا وهو طالب جامعي نظم الحدث إنه أراد أن يروج لثقافة بديلة للطعام.

ونقلت رويترز عن شينوهارا قوله: "أحب الحشرات وأعتقد أنه من الممتع حقا تناولها"، مضيفا أنها مصدر مستدام أيضا للغذاء.