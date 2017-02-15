أظهر مقطع مصور من الجو حجم الكارثة التي قد يتسبب بها انهيار سد "ليك أوروفيل" قرب مدينة أوروفيل في شمال ولاية كاليفورنيا، نتيجة لهطول أمطار غزيرة زادت من منسوب المياه خلف السد.

وحذرت السلطات الولاية سابقا من تداعيات انهيار "ليك أوروفيل" لانه قد يتسبب في فيضانات تغرق المناطق الريفية على طول نهر فيزر.

وتراجع خطر انهيار السد بعد إجلاء 188 ألف شخص وأكدت السلطات المحلية أن جهود فرق الإنقاذ والطوارئ أثمرت وتوقف تدفق المياه من السد وأن الخطر المباشر لم يعد قائما.

وقامت وحدات تستخدم طائرات هليكوبتر بإسقاط صخور لسد الشرخ في المفيض بهدف منع الانهيار، كما تعمل السلطات أيضا على تصريف المياه لخفض منسوب البحيرة بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة في الولاية.