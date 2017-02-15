نظمت طالبات في مدرسة إسلامية في اندونيسيا تظاهرة صاخبة احتجاجا على عيد الحب الذي يحتفل به في 14 فبراير من كل عام، على اعتبار انه عيد غربي يروج للانفلات الجنسي.

وهتفت الطالبات اللاتي تراوحت أعمارهن بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة سنة شعارات ضد هذا العيد، في التظاهرة التي اقيمت في مدرستهن في مدينة سورابايا ثاني كبرى مدن اندونيسيا، والواقعة على جزيرة جاوا.

وقالت باندو ساتريا احدى المنظمات «نظمنا هذه التظاهرة لأننا شاهدنا على التلفزيون ان عيد الحب مرتبط بالدعوة الى اقامة علاقات غير شرعية، وهذا أمر مخيف».