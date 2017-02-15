حذّرت دراسة أعدتها جامعة «كوبنهاغن» الألمانية من مضار استخدام موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك» بصورة مكثفة، داعية إلى توقف الأشخاص عن استخدامه.

وكشفت الدراسة الصادرة من جامعة «كوبنهاغن» الألمانية أن الاستخدام المفرط للموقع الأوسع انتشارا على مستوى العالم «فيسبوك» يجعل مستخدميه يشعرون بالحزن والغيرة بشكل دائم، وفق ما نشرت صحيفة «إندبيندت» البريطانية.

ولاختبار تأثيرات «فيسبوك» السلبية منها والإيجابية، منع باحثون نحو ألف شخص من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع.

وقد انعكس الامر ايجابا على مزاجهم وأصبحوا أكثر انسجاما مع الحياة، بينما تأثرت سلبا العينة المقابلة، والتي واظبت على تصفح «فيسبوك» بشكل مكثف للفترة ذاتها، إذ ارتفع منسوب الشعور بالمعاناة الناتجة عن زيادة مستويات الغيرة والحزن الذي وصل الى درجة الاكتئاب.

وقال المشرف على الدراسة مورتن ترومهولت: «نقضي ملايين الساعات على فيسبوك كل يوم، ولهذا فوائد لناحية الترابط، ولكن في المجمل العام فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الاكتئاب والقلق الاجتماعي».