دشنت بريطانيا امس هيئة جديدة لمكافحة الهجمات الالكترونية من اجل حماية البلاد من عمليات القرصنة على الانترنت التي تتهم روسيا خصوصا بالوقوف وراءها.

وستدشن الملكة اليزابيث الثانية «المركز الوطني لأمن الانترنت» الذي بدأ العمل قبل 3 اشهر مع زوجها الامير فيليب ووزير المالية فيليب هاموند.

وسيؤكد هاموند حسب مقاطع من خطابه نشرها مكتبه «نلاحظ زيادة في الهجمات المعلوماتية من حيث الوتيرة والخطورة والتطور»، ويضيف ان «المركز تصدى في الاشهر الثلاثة الاولى من وجوده لهجمات في 188 مناسبة».

ويندرج انشاء المركز الذي يشكل جزءا من وكالة الاستخبارات البريطانية «مركز قيادة الاتصالات الحكومية» (جي اتش سي كيو) في اطار الخطة الخمسية الجديدة التي كشفتها بريطانيا في نوفمبر الماضي وخصصت لها 1.6 مليار جنيه استرليني (2.24 مليار يورو).

ومع تزايد الهجمات المعلوماتية في الدول الصناعية، تهدف الاستراتيجية الجديدة خصوصا الى تأمين المواقع الحكومية والحسابات الالكترونية بشكل افضل.