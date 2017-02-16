في واقعة غريبة وخارجة عن إطار المالوف ، أُلقي القبض على أم بعد مزاعم أنها اغتصبت ابنها الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر.

واشا موقع "مترو" البريطاني الى أن الأم جازمين نيكول باتشيغا البالغة من العمر 19 عاماً، متهمة أيضاً بالإقدام على تصوير الأفلام الإباحية التي تستغل الأطفال جنسياً في ولاية ميشيغان.

وبحسب تقارير المحكمة، فقد وجهت للأم تهمة الإقدام على سلوك حميمي إجرامي من الدرجة الأولى وإنتاج المواد المسيئة، وذلك أعقاب الحادثة التي وقعت في 5 شباط الجاري، ونتيجة ذلك تمّ تعليق حقوقها كأم إضافة الى تحديد قيمة كفالتها بـ 200 ألف دولار أميركي.

وتواجه الوالدة السجن المؤبد كما أنها ستمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر.