خطط ثنائي من نيويورك لإقامة حفل زفاف بكلفة 325 ألف دولار أميركي في فندق فاخر في شهر تشرين الأول الفائت.

ولكن ما حصل مع ايمي بزورا، 27 عاماً، وخطيبها برادلي موس، 32 عاماً، قبل يوم واحد من الزفاف تسبب بإلغاء مراسم الحفل.

وفي التفاصيل، خلال التحضيرات النهائية للعشاء قبل ليلة واحدة من الموعد المحدد للزفاف، نشب خلاف بين أقرباء الثنائي، بحسب ما ذكرت دعوى قضائية حصلت عليها صحيفة نيويورك بوست.

وقد رفع والد العروس بروس دعوى، ادعى خلالها أنه كان على ابنه آدم أن يلقي خطاباً مؤثراً للزوجين خلال الحفل، إلا أن والد العريس روبرت أعلن بغضب، ولسبب غير مفهوم، عن أنه من غير المسموح لآدم أن يلقي هذه الكلمة.

ويذكر أن الدعوى لم تذكر السبب الذي استفز والد العريس، إلا أن الأحداث قد تصاعدت بسرعة إذ إن شقيق العريس وجه لكمات لآدم على وجهه. بعدها قامت العروس إيمي بتخيير خطيبها بينها وبين والدته فاختار عائلته. فانتهت بعدها هذه الأمسية عندما قامت والدة العريس بإعلام الحاضرين أنهم قد ألغوا العرس.