يصاب عدد من الناس بشكل كبير بنزلات البرد لأنهم يكونون أكثر عرضة للفيروسات، لذلك فهم يسعون دائماً الى إيجاد حلول لتعزيز مناعة جسمهم.

من هنا، سنكشف لكم عن مكوّنات سحرية أساسية في وصفات طبيعية لعلاج الأمراض من دون عناء تناول الأدوية.

ومن المعروف أنه على مرّ السنوات، كان الناس يستخدمون الحامض والملح وبهار الفلفل لمحاربة العديد من المشاكل الصحية بسبب غناها بالمواد الغذائية وارتفاع نسبة المواد المضادة للأكسدة فيها.

اليكم منافع هذه المكونات:-ضد ارتفاع حرارة الجسم: في حال كانت حرارة جسمكم مرتفعة، عليكم تحضير كوب من الشاي الساخن، ثمّ أضيفوا اليه بضع قطرات من عصير الحامض مع العسل.

كذلك يمكنكم أيضاً وضع الجوارب في وعاء يحتوي على عصير الحامض، من ثمّ تجفيفها جيداً وارتدائها. هذه الطريقة سوف تساعدكم على التخلّص من السموم وامتصاص الحرارة.

-ضد التهاب الحلق والحنجرة: لتخفيف التهاب الحلق، إمزجوا ملعقة كبيرة من عصير الحامض الساخن مع الملح وبهار الفلفل. هذه المكوّنات مطهرة ومضادة للميكروبات وبالتالي سوف تساعدكم على تخفيف حدة الألم والتخلّص من البكتيريا التي تتسبب به.

-ضد نزيف الأنف: عصير الحامض قادر على إيقاف نزيف الأنف، وبالتالي كل ما عليكم فعله هو وضع قطعة من القطن أو القماش النظيف داخل وعاء فيه حامض من ثمّ وضعها في فتحة الأنف الذي ينزف. إن الخصائص المضادة للجراثيم التي يتمتّع بها الحامض تمنع تدفق الدم وتوقف النزيف.

ضدّ وجع الأسنان: يتمتع كل من الملح وبهار الفلفل بخصائص مضادة للجراثيم والالتهابات والتي يمكن أن تعمل على تخفيف ألم الأسنان والحساسية. قوموا بخلط كمية متساوية من الملح الانكليزي، الملح الخشن، مع بهار الفلفل وأضيفوا الى هذين المكوّنين بضع قطرات من الماء لتحصلوا على عجينة. طبقوا هذه الوصفة مباشرة على السن الذي يؤلمكم واتركوها لبضع دقائق.