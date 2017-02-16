ظهرت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي للمرة الأولى في جلسة سياسية في البيت الأبيض ركزت على دور النساء في الشركات، واتخذت لنفسها مكانا قرب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو.

واستقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 13 فبراير، جاستن ترودو، في إطار اجتماع دقيق للحديث عن قضايا التعاون في مجالات التجارة والأمن والهجرة.

وساهمت إيفانكا ترامب بمناقشات الطاولة المستديرة بحماس شديد، وذلك بعد الترحيب بالمسؤول الكندي، ترودو، في البيت الأبيض.

وبهذا الصدد، قالت ابنة الرئيس الأمريكي: “يشرفني أن أكون هنا معكم وأستمع إلى آرائكم ومقترحاتكم، فكل واحد منكم قدوة كبيرة لي ولغيري من كبار رجال الأعمال في أمريكا، ويمكننا التفكير في دخول تحديات فريدة من نوعها وخاصة بالنسبة لسيدات الأعمال”.

وقال ترامب: “يشرفني أن أكون هنا مع رئيس الوزراء ترودو، أنا أعرف وأحترم والده كثيرا، وأعطاني صورة تجمعني بوالده وسأحتفظ بها في مكان خاص”، ويذكر أن والد ترودو كان رئيسا للوزراء أيضا.