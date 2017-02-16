حلّ الإعلامي مفيد فوزي ضيفا على ريهام سعيد في برنامجها "صبايا الخير"، والمذاع عبر شاشة قناة "النهار"، وعلى الرغم من أنه كان الضيف، إلا أنه وكعادته وجّه الكثير من الأسئلة للمضيفة.



وتطرّق الحديث عن الخيانة الزوجية، فوجّه مفيد فوزي سؤالا لريهام هو: "هل أنتِ إمرأة سوبر؟"، ويقصد إذا لم كانت تتعرّض للخيانة من قبل.وأجابت ريهام مفيد فوزي بأنه في كل مرة تقول فيها إنه لم يسبق لها أن تتعرّض للخيانة، يبادرونها بالسؤال من أين لها أن تعرف هذا، ورجّحت إجابتها بأنها لا تظل متزوجة لفترة طويلة وأن فترة زيجاتها قصيرة، ما لا يدع فرصة لخيانتها.



أما عن مسامحتها لمن يخونها، فقالت ريهام سعيد إنها موافقة على هذا في حال أن سامحها الطرف الأخر في الخيانة أيضا، وبذلك يكون الطرفان على قدر واحد من السماحة بحسب رأيها.وهنا توقف مفيد فوزي في الحوار، ولم يُكمل الحديث، حتى لا يتم الاهتمام بهذا الجزء منه فقط.

وفي خلال الحلقة، كشفت ريهام سعيد عن سر ظهورها بنفس تصفيفة شعرها في كل حلقات برنامجها "صبايا الخير"، وهو ما تحدث عنه مفيد فوزي من قبل معها، عندما قال لها إنه لا يصح أن تذهب إلى حالة إنسانية وهي تاركة شعرها حرا.وللمرة الأولى، ترد ريهام على هذا الأمر، وقالت له إنها تعتمد على هذه التصفيفة لأنها ترى أن أذنها كبيرة جدا وتعطيها شكل غريب، بل وصفتها بشكل أذن القرد.وقامت برفع شعرها لتبرهن له على كلامها، ليجيبها مفيد فوزي في المقابل بأن مظهرها جميل هكذا، وأشار أنه عندما رفعت شعرها أبرزت جمال عينيها.