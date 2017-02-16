تعد الحلويات العدو الأكبر لأية حمية غذائية، نظراً لغناها بالسعرات الحرارية التي يصعب حرقها لتتكدس في الجسم على شكل وزن زائد، إلا أن من الصعب على الكثيرين التوقف عن تناول أطباق الحلويات الشهية، لذلك من الضروري إيجاد بدائل لها فقيرة بالسعرات الحرارية.

ويقدم موقع بيلس بيري مجموعة من الوصفات للحلويات الشهية التي لا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

1- شطيرة الشوكولاته بالآيس كريم والنعناع

قطع كعكة الشوكولاته إلى قطع على شكل مثلثات، وتوضع كمية من الآيس كريم بين كل قطعتين ويصب عليها شراب الشكوكلاته من الأعلى وتوضع في الثلاجة 15 دقيقة حتى تبرد.

2- كعكة الشوكوته مع الموز والفروالة

تقطع كعكة الشوكولاته إلى قطع متوسطة الحجم، ثم تخلط في وعاء مع اللبن الزبادي وشراب الشوكولاته مع قطع الموز والفراولة للحصول على طبق حلويات شهي ومغذي.

3- فطيرة الليمون بالكريمة

تغطى قطعة من كعكة الليمون المحضرة مسبقاً بالقليل من لبن الزبادي اليوناني وكريمة الليمون والكريمة المخفوقة، ويترك المزيج في الثلاجة 30 دقيقة في الثلاجة.

4- كعكة الشوكولاته بكريمة الكرز

تغطى كعكة الشوكولاته بكريمة اللبن الزبادي بالكرز ويرش عليها قطع من الشوكولاته المبروشة.

5- حلويات الكوكيز مع اللبن الزبادي والكريمة

تقطع حلويات الكوكيز لقطع صغيرة ويسكب عليها اللبن الزبادي والكريمة وتقدم بعد تبريدها في الثلاجة.