

قضت محكمة في ولاية تكساس الأميركية بدفع جوجل غرامة قدرها 20 مليون دولار أميركي، لانتهاكها براءات اختراع عند تطوير متصفح الإنترنت خاصتها، كروم.

وانتهكت جوجل، حسب قرار هيئة محلفين تابعة للمحكمة الواقعة في مدينة مارشال، 4 براءات اختراع خاصة بالحماية من البرمجيات الخبيثة أثناء تصفح الإنترنت.

وتعود ملكية براءات الاختراع إلى المهندسين آلين روزمان، الذي توفي في 2012، وألفونسو شيوفي، وكان الأخير قد رفع دعوى قضائية ضد جوجل في عام 2013، قبل أن يتم رفضها من قبل قاضٍ أميركي في 2014.

ورفع شيوفي، متعاوناً مع عائلة روزمان، دعوى قضائية أخرى ضد غوغل طلب فيها تحكيم هيئة محلفين، والتي أقرت أن براءات الاختراع المملوكة للمهندسين تم انتهاكها عند تطوير خصائص للحماية في متصفح كروم.

وكانت جوجل تقدمت بطلب إلى المحكمة العليا الأميركية لإبطال الدعوى القضائية الثانية، مدعية أن براءات الاختراع باطلة وغير ذات صلة بما استخدم في تطوير كروم، إلا أن طلب الشركة تم رفضه.

يذكر أن تلك الدعوى الأولى التي تواجهها غوغل بشأن انتهاك براءات اختراع عند تطوير خصائص أساسية لمتصفح كروم، حيث كانت الدعوى الأخيرة ضد الشركة حول متصفحها الشهير، والتي قدمت في 2012 من قبل شركة إي إم جي الأميركية، متعلقة بتقنية تسهل عملية استخدام تطبيق كروم على الهواتف والحواسب اللوحية.