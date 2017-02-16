

يعمل باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية على تطوير نظام ذكي قادر على تحليل المحادثات واستنتاج الحالة المزاجية للمستخدم. كما يمكن دمج هذا النظام في الساعات أو الأساور الذكية.

وقد قام الباحثون بإجراء اختبارات لهذا النظام على ساعة سامسونغ الذكية، إذ تقوم الساعة بتجميع وتحليل العديد من المؤشرات مثل تغير درجات حرارة الجسم، ضغط الدم، وسرعة خفقان القلب وحتى حركة الأرجل والأيدي، بالإضافة إلى تحليل نبرة الصوت، ليقوم النظام الذكي باستنتاج الحالة المزاجية للمستخدم.

واعتمد الفريق الباحث على 31 محادثة لاختبار النظام، حيث تقوم الخوارزميات بتصنيف المحادثات ضمن مجموعتين: محادثات تدل على أن الشخص حزين أم سعيد.

واستطاع النظام من تحليل الإشارات الصوتية والفيزيولوجية وتحديد النبرة العامة للخطاب بدقة بلغت 83 في المئة. وأشار محمد غسامي، أستاذ باحث ومشارك في المشروع، أن هذا النظام يعتبر الأول من نوعه من ناحية جمع المؤشرات الفيزيولوجية والصوتية لاستنتاج الحالة المزاجية للإنسان.