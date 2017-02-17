تسلل شاب يدعى "ريتشارد توماس" في 27 من عمره إلى بيت إمرأة في “مانشستر” بعد ذلك قامت هذه السيدة بتقديم شكاية في الغرض و تم القبض على الجاني و عند التحقيق معه قال إنه لا يتذكر فعل اي شيء و إنه كان تحت تأثير المخدر.

إلى حد اللحظة كل الاحداث عادية كأي قضية، حيث قام القاضي بالحكم على الجاني ب5 سنوات سجن و لم يؤثر ذلك في “توماس” وإبتسم للقاضي و هم بالإنصراف و لكن في التصريح بالحكم قال القاضي انه في غضون ال5 سنوات سيسمح لتوماس بإجراء جلسات علاجية ، ظن “توماس” ان القاضي يظنه مدمناً ، هذا ما قاله لمحاميه و لكن المحامي رد عليه قائلاً بانه مريض ب"السيدا" ان المرأة التي إغتصبها كانت مريضة بمرض السيدا و عند ذلك انفجر بالبكاء و إنهار تماماً.

و يذكر ان مرض السيدا هو مرض فتّاك يدخل إلى جسم الإنسان، ويحطّم جهاز المناعة ويعطّله عن أداء وظائفه الحيويّة، وهو مرض فيروسي ينتسب إلى فيروس نقص المناعة البشري ويعرف باسم HIVV، ويعتبر المسبّب الرّئيسي لنقص المناعة عند المصاب، ويشلّ الخلايا المقاومة لأمراض أخرى، ويسمّى السيدا بالإيدز AIDS، وهو لا يمكن تشخيصه عن طريق فحص الدم إلّا بعد مضي ثلاث شهور على العدوى، وتظهر علاماته بعد سنوات من الإصابة، ولا يوجد حاليّاً لقاح ضدّه، والأدوية المتوفّرة لا تقوم بمعالجة هذا المرض بشكلٍ تام.