عادت المغنية اللبنانية دانا حلبي إلى الأضواء من جديد والغناء في صيف عام 2016 الماضي، عبر ظهورها في فيديو كليب اغنيتها الجديدة “لبناني ع مصري” التي قدمتها مع الفنانين حمدي باتشان وإسماعيل الليثي وعمرو الجزار، قبل ان تفاجئ الفنانة الاستعراضية جمهورها بنشرها أخيراً صوراً تجمعها بإبنها وابنتها.

وكانت دانا (31 عاماً) ابتعدت عن الساحة الفنية عند اعتزالها بعد زواجها وانجابها منذ سنوات، علماً أن خلافات زوجية أوصلت عائلتها إلى اروقة المحاكم مع زوجها ميلاد حيدر، بسبب طلبها فسخ عقد الزواج.

والأغنية الجديدة من كلمات مصطفى السويفي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيرو فاروق.

وكانت دانا اشتهرت كثيراً من خلال فيديوكليب أغنية “انا دانا انا دندن” عند انطلاقتها الفنية.