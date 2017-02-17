مهما كانت الطريقة التي قضيتم بها عيد الحبّ ليلة 14 شباط مميّزة، بالتأكيد أنّ ليلة هذا الثنائي الصيني كانت أفضل بكثير.

وفي التفاصيل، استأجر رجل يبلغ من العمر 84 عامًا يسكن في مدينة هانغتشو في الصين واجهة ناطحة سحاب بكاملها يبلغ ارتفاعها 218 مترًا ليضيئها بكلمة "أحبك"، وتكون هذه المرّة الأولى التي يعترف فيها بحبّه لزوجته البالغة من العمر 83 عامًا.

ومرّ 67 عامًا على زواج الثنائي، لكن الزوج لم يقل يومًا لشريكته إنّه يحبّها.

فأراد من عيد الحب هذا العام أن يكون مناسبة مميزة وسعيدة، فارتدت الزوجة فستان زفاف والزوج بدلة رسميّة وأضيء مبنى فندق متروبوليتان في هانغتشو بكلمة "أحبك".