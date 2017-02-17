اقتحمت شاحنة فقد سائقها السيطرة عليها موكبا دينيا في الصين، متسببة بقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، حسب ما قالت صحيفة "ديلي ميل"، الأربعاء.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن أحد القرويون كان يصور الموكب الديني عندما اقتربت شاحنة بسرعة كبيرة من الحشد، ودهست عددا من الأشخاص.

ووقع الحادث الثلاثاء في مقاطعة غوانغدونغ جنوب شرقي الصين، عندما كان عدد من القرويين يحتفلون بالموسيقى والرقص بذكرى دينية تخص أحد أسلافهم.

وكان واضحا أن السائق غير قادر على إيقاف الشاحنة، وحاول تنبيه المشاركين في الموكب عبر إطلاق البوق، لكنه لم يفلح في تجنب الحشد.

وبعد الحادث، الذي أدى إلى انقلاب الشاحنة، قال السائق إن الفرامل تعطلت الأمر الذي تسبب في فقدان السيطرة عليها.