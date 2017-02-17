إذا كنت تعتقد أنك تمارس عملاً مملاً أو مزعجاً، فعلى الأرجح ستعيد التفكير في ذلك، عندما تتعرف على مجموعة من أغرب وأسوأ الأعمال التي يمارسها البعض لكسب قوتهم حول العالم.



ورصدت صحيفة ديلي ميل البريطانية مجموعة من الصور لأشخاص يمارسون أعمالاً ووظائف لن يرغب الكثيرون بممارستها، حتى لو حصلوا على أجور مجزية عليها.



يقول سيمون إليسون إنه يشعر بالمتعة في عمله بتذوق طعام القطط والكلب في متجر ماركس آند سبنسر.



هذا العسكري في إحدى البلدان الآسيوية يؤدي عملاً من نوع آخر قد يودي بحياته، حيث يحمل دريئة التدريب على إطلاق النار لزملائه.

مجموعة من العاملات وظيفتهن شم تحت إبطي متطوعين لقياس مدى جودة علامة تجارية لمزيل رائحة التعرق.



عاملات تسويق يروجن لمسحوق تنظيف الحمّامات، وهن يحملن نماذج عن المراحيض على ظهورهن.



إعلان عن وظيفة يطلب شخصاً يقوم بطحن أو مضغ الحشائش لحصان يعاني من مشاكل في الأسنان.



رجل هندي تم التعاقد معه للتنكر بزي قرد، بهدف محاربة غزو القرود بحسب ناشر الصورة.



إذا كنت تعمل في مجال التصليحات الكهربائية، فلن ترغب على الأرجح بأن يُطلب منك العمل في مثل هذا المكان الذي تتشابك فيه الأسلاك الكهربائية.



عامل يقوم باستكشاف خزان صرف صحي عمره يزيد عن 45 عاماً.



مشكلة في لعبة أفعوانية، ومهمة هذا الشاب أن يُعرّض حياته للخطر ويركبها لوحدة لمعرفة ما هي المشكلة.



من غير المعروف أين توجد هذه الشركة، لكن من الصعب على أي موظف أن يعمل في هذا المكان المزدحم.