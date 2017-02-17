بدأت العاصمة البريطانية "لندن" وجودها على سطح الأرض كمستعمرة رومانية صغيرة بمحاذاة نهر "التايمز"، ولكنها الآن تختلف كلياً من حيث المدنية والعصرية التي وصلت إليها ويقطنها ما يقرب من 8.6 مليون نسمة، ونشر "بيزنس إنسايدر" صورا مذهلة أظهرت مدى تطور المدينة منذ ما يقرب من ألفي عام حتى يومنا هذا.

أسس الرومان مستعمرة "Londinium" – لندن حالياً – عام 43 بعد الميلاد، وهذه الصورة تظهر أول جسر اعلى نهر "التايمز" في العاصمة البريطانية عام 200 بعد الميلاد.

دير "ويستمينيستر" الذي بني في القرن العاشر، وهو موقع للتراث العالم وأحد أقدم معالم لندن وأحد أعرق بناياتها أهمية، وهذه الصورة المرسومة تعود لعام 1749.

بحلول القرن الحادي عشر، امتلكت لندن أكبر ميناء في إنجلترا.

في القرن الثاني عشر، بدأ الديوان الملكي الإنجليزي التوسع في المساحة والتطور واستقر في "ويستمنيستر" قرب وسط لندن.

عام 1711، أمر الملك "هنري الثاني" ببناء جسر "ستون بريدج" وتم الانتهاء منه عام 1284، وهو جسر لندن الأصلي الذي ظل لأكثر من 600 عام، وبني عليه منازل ومحال تجارية بمرور الزمن.

يرجع تطور الصحافة المرسومة في بداية القرن الخامس عشر، وانتشرت حينها صحف إخبارية في "لندن" بأكملها وأسهمت في تحسين معدلات التعليم، كما انتشرت مقاهي في المدينة وأصبحت بؤراً للجدل والمناقشات الودية.

في القرن السابع عشر، تعرضت لندن لوباء شديد أسفر عن مقتل حوالي 100 ألف شخص، وفي عام 1666، اندلعت حرائق هائلة أتت على الأخضر واليابس في المدينة، واستغر الأمر عشر سنوات لإعادة بنائها من جديد.

أصبحت لندن لاحقاَ مركزاً تجارياً بارزاً في أواخر القرن السابع عشر، وتوسعت مساحة المدينة.

خلال الحقبة الجورجية التي امتدت من عام 1714 حتى 1830 وحكمها أربعة ملوك حملوا الاسم "جورج"، تشكلت العديد من المناطق في لندن وبنيت جسور جديدة أعلى نهر "التايمز" مما زاد من التنمية والتطور جنوب المدينة.

منتصف القرن التاسع عشر، تفوقت لندن على العاصمة الهولندية "أمستردام" وأصبحت مركزاً مالياً رائداً في أوروبا.

في تلك الفترة أيضاً، أصبحت البحرية الملكية البريطانية أول أسطول عسكري رائد في العالم.

كانت لندن المدينة الأكبر في العالم من عام 1831 حتى 1925 عندما اجتازتها مدينة نيويورك الأمريكية.

تزايد النمو السكاني في المدينة وانتشرت وسائل المواصلات حتى تم إطلاق أول شبكة سكك حديدية عصرية تحت الأرض في العالم في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر.

حافظت المدينة على موقعها كمركز قوة عالمي في القرن العشرين.

والآن..يسكن العاصمة البريطانية "لندن" ما يقرب من 8.6 مليون نسمة.