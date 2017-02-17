شارك الممثل الأميركي، جيانكارلو اسبوزيتو، وأصدقاؤه في عرضة منطقة جازان بالقرية التراثية في الجنادرية.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام، الحماس والتفاعل الذي كان عليه الممثل الذي تناغم بجسده مع الإيقاع السريع رافعاً الخنجر وسط تصفيق الحضور.



كما أظهر "اسبوزيتو" إتقاناً عالياً في الأداء، معتمداً على الانطباع الزمني القصير الذي حصل عليه بعد مشاهدة عرض سابق للفرقة، وتجذب الجنادرية كثيرا من الوفود العربية والأجنبية التي يتفاعل أفرادها مع العرضات التي تؤديها الفرق الشعبية.

يذكر أن "اسبوزيتو" الذي يتواجد في السعودية من أجل المشاركة في أحد العروض الترفيهية سبق أن فاز بجائزة الإيمي لأفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي عن دوره في مسلسل الجريمة الشهير "Breaking bad" عام 2012 وسيظهر في 2017 من خلال 4 أفلام سينمائية.