يرغب البعض باقتناء القطط والكلاب وغيرها من الحيوانات الأليفة داخل المنزل، لكن زوجين أمريكيين قررا استئناس جاموس ضخم وتربيته داخل منزلهما بولاية تكساس.

ويملك الجاموس الذي يصل وزنه إلى حوالي 1200 كيلوغراماً كامل الحرية للتنقل داخل منزل روني (60 عاماً) وشيرون بريدج (44 عاماً)، ولديه غرفة خاصة به لمتابعة أفلام الأكشن، وحتى أنه يتناول طعام الفطور من على طاولة المطبخ، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويعتبر الزوجان الجاموس جزءاً هاماً من العائلة، حتى أنه كان إشبينهما في حفل الزفاف قبل عقد من الزمن. وكان الزوجان قد باعا قطيعهما من الجواميس قبل حوالي 13 عاماً، لكنهما قررا الاحتفاظ بأحدها لتربيته في منزلهما.

وتقول شيرون: "كانت فكرتي أن نحضر الجاموس إلى داخل المنزل عندما كان صغيراً، فهو يعيش مرة واحدة، وأردت أن نفعل له شيئاً مختلفاً، وقمنا بتخصيص غرفة له يتابع فيها برامج التلفزيون، لكن كان علينا إزالة بعض قطع الأثاث من الغرفة حتى تكون مناسبة له".

وكان روني قد اضطر إلى بيع قطيع الجواميس بعد أن فقد البصر في عينه اليسرى، وأصبح غير قادر على الاعتناء بالحيوانات الضخمة، وبات الجاموس الذي أطلقا عليه اسم "وايلد ثينغ" في منتصف العمر تقريباً، وقد كوّن صداقة حميمة مع الذئاب التي يحتفظ بها الزوجان أيضاً في المنزل.