أصبحت شابة أمريكية مغامرة في السابعة والعشرين من عمرها أصغر امرأة تسافر إلى جميع بلدان العالم، خلال مدة لم تتجاوز 18 شهراً.



حققت كيسي دي بيكول (27 عاماً) رقماً قياسياً بعد أن قامت بزيارة 196 دولة خلال عام ونصف، أنفقت خلالها مبلغ 198000 دولار أمريكي

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وكانت كيسي قد انطلقت في رحلتها في شهر يوليو (تموز) عام 2015 في ذكرى عيد ميلادها الخامس والعشرين، وبلغ عدد رحلات الطيران التي استقلتها 280 رحلة.



وبحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية، فمن المزمع أن تدخل كيسي سجل غينيس للأرقام القياسية، بعد أن تختم رحلتها بزيارة لليمن في نهاية الشهر الجاري.



ويذكر بأن كيسي عملت كسفيرة للسلام لصالح المعهد الدولي للسلام خلال رحلتها، وتضمن عملها لقاءات مع مغامرين وعلماء لجمع عينات من المياه وفحصها.



وقالت كيسي في تعليق لها على رحلتها: "لم تكن الرحلة سهلة أبداً، ولكني التقيت بالكثير من الأشخاص اللطفاء من جميع الأعراق والأديان والجنسيات"

وأضافت: "كان الهدف من زيارتي هو معرفة المزيد عن ثقافات بلدان العالم جمعاء، وأصبح السفر بالنسبة لي مبعثاً للراحة والمتعة."