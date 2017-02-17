تُعرف العاصمة النمساوية فيينا بعبوس النادلين في المطاعم والمقاهي، لكن مقهى بأحد أهم معالم المدينة أثار ضجة بتقليد يبدو أنه الأول من نوعه.. فرض رسوم على شحن الهواتف.

وضاقت جالينا بوكورني مالكة المقهى بالسياح الذين اعتادوا شحن هواتفهم بالساعات، ففرضت رسوماً قدرها يورو واحد (1.06 دولار) على من يشحنون هواتفهم لفترة أطول من اللازم.

وقالت بوكورني مالكة مقهى تيراسين كافيه الذي يقع داخل مجموعة من الشقق المزخرفة التي صممها الفنان والمعماري فريدنسرايخ هوندرتفاسر: «السياح دائماً (يريدون) الكهرباء، آسفة لكن من الذي سيدفع لي ثمن ذلك».





وتقول إنه لايزال بوسع الزبائن الذين يشحنون هواتفهم لمدة 15 دقيقة خلال تناول القهوة أن يقوموا بذلك مجاناً، لكن من يشحن هاتفه لمدة ساعة لابد أن يدفع.

وقالت: «أدير مقهى وليس مقهى للإنترنت»، مضيفة أنها لا تعرف أي مقهى آخر يفرض رسوماً مشابهة.

وتسري الرسوم أيضاً على شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية، وبالنسبة لمن يستخدم أكثر من قابس تزيد قيمة الرسوم بحسب عدد القوابس المستخدمة.