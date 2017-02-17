يبدو أن الأهداف المقصية لا تقتصر على اللاعبين الرجال خلال مباريات كرة القدم، وأن اللاعبات قررن التحدى، حيث سجلت لاعبة هدفا رائعا من ضربة مقصية بدورى السيدات الإسباني.

نشرت صحيفة "آس" الإسبانية فيديو لهدف رائع من ضربة مقصية متقنة من كلارا مارتينيز لاعبه فريق ريال سرقسطة فى مرمى فريق ليفانتى ضمن منافسات الدوري الإسباني للسيدات.

وجاء هدف كلارا بعد تلقيها عرضية رائعة من زميلتها لتستقبلها مباشرة بضربة مقصية فشلت حارسة مرمى فريق ليفانتى فى التصدى لها لتسجل هدفا عالميا، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1 - 1.