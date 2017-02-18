بينما يحاول منظمو الحفلات الفنية، في العالم العربي، ودول أخرى مثل الهند وباكستان وغيرها اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع التحرش بالفتيات خلال الحفلات، تنجح بعض التجارب، فيما تفشل أخرى.

لكن الفنان الباكستاني عاطف أسلام، قرّر التحرك بنفسه خلال إحدى حفلاته.

فخلال تأديته لأغانيه على المسرح في إحدى حفلاته المكتظة، نظراً لشهرته الواسعة في أفغانستان، أوقف فجأة أسلام الغناء، ونزل عن المسرح، وأبعد بعض الشبان الذين كانوا يتحرّشون بشابة موجودة في الحفلة، وطلب من المنظّمين إعطاءها مقعداً آخر. ثمّ هاجم المتحرشين مطالباً إياهم بالتصرف "ككائنات بشرية"