لحظات قاسية عاشها الأميركي جيني بوردي لمدة 15 عاماً، بسبب مرض أدى إلى ضعف شديد في نظره وعدم قدرته على رؤية الأشخاص والأشياء.

بوردي رفض أن يدع وضعه الصحي يؤثر سلباً على علاقته بزوجته، بل على العكس فقد كان يقدم لها المساعدة في أداء الكثير من الأعمال المنزلية والمهمات الحياتية.

وذات يوم، تلقى جيني الهدية الأجمل في حياته، حيث دُعي للمشاركة في البرنامج التلفزيوني Rachel Show، وطلب منه المقدّم أن يرتدي نظارات ذات تصميم غريب لتحسين الرؤية.

وحين فعل ذلك، لم يصدّق أنّه بات يرى كلّ شيء بوضوح، وكانت المفاجأة عندما نظر إلى زوجته وقال بصوت مرتفع: "يا إلهي! كم هي جميلة"، ما دفع الأخيرة إلى البكاء.