تمكن أحد هواة التصوير من توثيق معركة حامية الوطيس من أجل البقاء، بين اثنتين من أخطر أنواع الثعابين في العالم.

واندلعت هذه المعركة الأسطورية يوم السبت الماضي على طريق ترابي في ميبونغا جنوبي أستراليا، حيث هاجمت أفعى ضخمة سوداء اللون أفعى أصغر حجماً قبل أن تلتهمها، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقول سين شاو الذي رفع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه شاهد الأفعى السوداء وهي تطارد غريمتها، قبل أن تطبق أنيابها عليها، وحاولت الأفعى البنية الأصغر حجماً أن تتخلص من مفترستها، وعضتها عدة مرات لكن دون جدوى.

واستمرت هذه المعركة حوالي نصف ساعة، وفي نهاية الفيديو تظهر الأفعى السوداء الضخمة، وقد أحكمت سيطرتها على فريستها، قبل أن تبدأ بالتهامها بالكامل.

الخبير كريس بيردي الذي يعرف أيضاً باسم "مطارد الزواحف" قال في حديث للديلي ميل، إنه على الرغم من أن سم الأفعى البنية قاتل للبشر، إلا أنه لا يملك أي تأثير يذكر على الأفعى السوداء، حيث طورت هذه الأفاعي مناعة ضد سموع الأنواع الأخرى في أستراليا.

وأضاف بيردي: "إنها ميزة فريدة للأفاعي السوداء ذات البطن الأحمر، مما يسمح لها بافتراس الزواجف الأخرى دون الخوف من سمها".

ويتمنى بيردي أن تتم دراسة هذه الخاصية الفريدة، واستخدامها في مساعدة البشر المعرضين للدغات الأفاعي.