أثناء السفر بالطائرة، تشعر في بعض الأحيان أن أمورا كثيرة يحرص طاقم الرحلة على أن لا يعرفها الركاب.

لكن الأمر بدأ يكشف كثيرا من خلال طيارين ومضيفي طيران، فرحلتك مليئة بالمخاطر ليس فقط من احتمالات حوادث السقوط، بل من قلة النظافة التي ترافقك على طول الرحلة.

لذا لابد من التعرف على الحقائق التالية التي ستغير من سلوكك على متن الطائرة:

1_ سماعات الأذن

أجلب سماعتك الشخصية معك، فالسماعات التي تقدم في بعض الطائرات يعاد وضعها في الأكياس بعد استخدامها عشرات المرات، من دون تنظيف.

2_ الماء

لا تطلب كأس ماء بل أطلب قنينة، فالماء الذي يستخدم في الطائرات غير نظيف، ومن الممكن أن يسبب أمراض خطيرة، ولهذا أطلب دائما قناني الماء المعبأة والمغلقة.

3_ الأجهزة الإلكترونية

في كتابه "سرية قمرة القيادة" يقول القبطان باتريك سميث، إنه رغم وجود احتمال ضئيل أن تتدخل أجهزة الهواتف في النظام الإلكتروني، لكنه من غير المرجح أن يحدث أي تأثير. مع ذلك ينصح بإطفاء الأجهزة.

4_ الحمام

هناك مزلاج في العلامة الموضوعة على باب حمام طائرات يسمح بفتح الباب ودخول أعضاء طاقم الطائرة في أوقات الطوارئ.

العلامة على باب الحمام في الطائرات

5_ نقل الأموات

الاحتمال كبير أن يكون هناك جثة ميت ما على الطائرة معك. نقل الجثث ممارسة شائعة وهي الطريقة الأمثل للعائلات لنقل موتاهم إلى بلدانهم في حال وفاة شخص خارج البلاد.

6_ أبواب الطائرة

لا داعي للخوف فمن المستحيل أن تفتح أبواب الطائرة أثناء الطيران. ويرجع ذلك إلى مسألة فيزيائية محضة، فالضغط داخل المقصورة يوقف فتح الأبواب كليا، هذا بالإضافة إلى وجود مزلاج كهربائي يحمي الباب.

7_ البطانية والوسادة

فكر قبل أن تطلب بطانية ووسادة، حيث تشير المعلومات التي قدمها عاملون في هذا المجال أن البطانيات لا تغسل بل يتم ببساطة إعادة طيها ووضعها في أكياس بين الرحلات. المرة الوحيدة التي يمكنك الحصول فيها على بطانية نظيفة هي الرحلة الأولى التي يبدأ بها الطيران يومه.

8_ طاولة الطعام

كن في غاية الحذر من الطاولة التي تأكل عليها، فكثيرا ما تغير الأمهات فوط أطفالهن على هذه الطاولة التي يتم تنظيفها مرة واحدة فقط في اليوم. لهذا حاول أن تنظف الطاولة بالمحارم الرطبة التي تزيل البكتيريا والجراثيم.

9_ الهواء

عليك أن تعرف بأنك تستنشق هواء ماكينة الطائرة أثناء الرحلة. فالهواء يتم ضخه إلى الداخل من مكابس الهواء الخاصة بالطائرة، التي تقوم بضغط وتدفئة الهواء خارج الطائرة.