أصيب رجل يُدعى أوسكار بالصدمة خلال البرنامج التلفزيوني الشهير "جيريمي كايلي" بعدما عَلِم أنّ فالنتاين ليس ابنه البيولوجيّ.

وفي التفاصيل، كان فالنتاين وأوسكار قد شاركا في البرنامج بعدما قالت والدة الصبي إنّ والده الذي قام بتربيته قد لا يكون والده البيولوجي.

وشعر الإثنان بصدمة كبيرة عندما أعلن جيريمي نتائج تحليل الحمض النووي إذّ تبيّن أنّ أوسكار ليس والد فالنتاين البيولوجيّ وأنّه من غير الممكن ولو واحد في المئة أن يكون كذلك.

الجدير ذكره أنّ الناس تفاعلوا كثيراً مع هذه الحلقة واعتبروا أنّ نهايتها حزينة للغاية.