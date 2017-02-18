دفع انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، وما كشف عنه، إدوارد سنودن، خلال السنوات القليلة الماضية، مستخدمي الإنترنت حول العالم للاعتماد على الخدمات التي تراعي خصوصيتهم.

حيث أعلن محرك البحث DuckDuckGo، الذي لا يتتبع أنشطة المستخدم أو بياناته الشخصية عن تحقيق رقم قياسي جديد في معدل الاستخدام، كما أعلنت المؤسسة المطورة لتطبيق التراسل الفوري الآمن Signal، عن نمو بنسبة 70 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2016.

وكشف، جابريل واينبرج، مؤسس محرك البحث الآمن DuckDuckGo، في تدوينة جديدة له، عن وصول عمليات البحث عبر DuckDuckGo إلى 10 مليارات، إضافة إلى تخطي الرقم القياسي بتنفيذ 14 مليون عملية بحث خلال يوم واحد، في الـ 10 من الشهر الماضي

وقال جابريل: "إضافة إلى 10 مليارات عملية بحث، تبرعت الشركة المطورة لمحرك البحث بمبلغ 225 ألف دولار أمريكي، لمنظمات تعمل على رفع مستوى الأمان عبر الإنترنت".