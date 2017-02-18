يصل طريق "باساج دو غوا" بين خليج بورنف وجزيرة نوارموتييه في فرنسا.



لكنه يختلف عن بقية الطرق التي يمكن أن تتخيلها، بأن المياه تغمره يومياً، بسبب ارتفاع المد، ويمكن عبوره مرتين يومياً ولمدة بضع ساعات، قبل أن يغرق تحت المياه.



حيث يصبح الطريق تحت الأمواج بعمق 13 قدماً.

وتمت الإشارة إلى هذا الطريق الطبيعي لأول مرة على الخارطة عام 1701، وفي العام 1840 أصبح مدعوماً بالخدمات العادية للمرور عبر السيارات أو على ظهور الخيل، واليوم يبلغ طول الطريق حوالى 2.58 ميل.



وهو طريق خطير، وعلى جانبيه توجد شاخصات للدلالة إذا كان الطريق آمناً لعبوره أم لا، بحسب موقع "برايت سايد".



والكثير من محبي المغامرة يتعمدون زيارته سنوياً، لتسلق أبراج المراقبة، وانتظار أن يتم إنقاذهم، أو أن ينحسر المد، لكن هذا يعني أن تغرق سيارتك إذا ركنتها قريباً من المكان.