لا شكّ في أنّ الهروب من قيود العمل والضغوطات اليومية للسفر والتمتع بالطبيعة فكرة مغرية جداً يحلم بها كل إنسان، وخصوصاً عشاق للسفر. ولكن الأمر الوحيد الذي يعترضنا في كل مرة عند التفكير بالسفر هو المال.



فماذا لو أصبح هذا الحلم حقيقة وقدمت إليك فرصة السفر حول العالم مجاناً، مقابل الاعتناء بثلاثة أطفال. فهل ستقبل العرض؟

تستعد عائلة تيلوتسون من ولاية يوتاه في الولايات المتحدة الأميركية للسفر حول العالم لمدة سنة ابتداء من شهر تموز. ستبدأ العائلة رحلتها من مدينة نيويورك، ثم إلى ايسلندا واسكندينافيا.



بعد ذلك، ستتوجه إلى أوروبا لتزور بولندا والمجر وايطاليا واسبانيا وتركيا والنمسا وفرنسا. وفي كانون الأول، ستعود العائلة إلى منزلها للاحتفال بعيد الميلاد. وبعد انتهاء العيد، ستسافر من جديد إلى هاواي ونيوزيلندا وآسيا.



لذلك، نشرت هذه العائلة إعلاناً عن حاجتها إلى مربية للسفر معهم طوال هذه المدة والاعتناء بثلاثة أطفال: بورتير وبيكيت ورين، وفق ما ذكر موقع "مترو" البريطاني.



أمّا بالنسبة إلى تكاليف السفر والراتب، فلا داعي للقلق! سيتولّى الوالدان تكاليف سفر المربية وطعامها ومسكنها، كما سيدفعان لها راتباً شهريّاً يراوح ما بين 1200 و1500 دولار. إضافة إلى ذلك، ستحصل المربية على يومين في الأسبوع للراحة أو للخروج والاستجمام بمفردها، وعطلة لمدة أسبوعين في فترة عيد الميلاد.



وفي ما يتعلّق بدور المربية، فهو لا يقتصر فقط على الاعتناء بالأطفال، إنّما يتعدّاها إلى التدريس والتربية. إذ إنّ بورتر لا يزال في الروضة وبيكيت في مرحلة ما قبل المدرسة، لذا فهما بحاجة إلى هيكلية وبيئة تعليمية ممتعة وتثقيفية خاصة بالأطفال. إضافة إلى ذلك، يشترط الوالدان على أن تكون المربية قادرة على الطبخ والتنظيف وتوضيب الحقائب وما شابه ذلك.



اختار الزوجان منذ فترة طويلة أسلوب حياة الرحالة. وأنشأا شركة توزيع منتجات، توسعت حول أكثر من 20 دولة مختلفة، ممّا يتيح لهم العمل من أي مكان في العالم.



كما أنشأا أيضاً موقعاً خاصاً بهما، تنشر عبره معلومات عن رحلات العائلة وتستقبل من خلاله طلبات العمل وهو "fivetakeflight.com". لذا فإن أعجبك العرض، لا تتردّد بإرسال طلب!