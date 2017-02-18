تعتبر العلاقة الزوجية، من أكثر العلاقات البشرية حساسية وتعقيداً، حيث تقوم هذه العلاقة المقدسة على أسس وقواعد تضمن استمراريتها ونجاحها.



وأي خلل في هذه العلاقة، سيؤدي حتماً إلى نشوء مشاكل بين الزوجين، ومن بين المشاكل التي قد تنشأ بين الزوجين، انصراف أحدهما عن الآخر وانشغاله بهاتفه الذكي، أو الكمبيوتر أو التلفزيون.



ولما لهذه العادة السلبية من مخاطر على العلاقة الزوجية، أورد موقع فاميلي شير 5 نصائح جوهرية من شأنها أن تبعد شريك الحياة عن جميع الملهيات وتعيده إلى المسار السليم للحياة الزوجية.



1- التواصل الدائم

احرص على أن تتواصل مع شريك حياتك على الدوام، وتتجاذب معه أطراف الحديث كلما سنحت الفرصة، وخاصة عندما تلاحظ انشغاله عنك بهاتفه أو بمشاهدة التلفزيون، فهذا من شأنه أن يعيد جسور التواصل بينكما ويبعده عن الملهيات الأخرى.



2- الاتفاق على أوقات استخدام الهاتف أو مشاهدة التلفزيون

حاول أن تتفق مع نصفك الآخر على أوقات معينة لاستخدام الهاتف الذكي أو الكمبيوتر أو مشاهدة التلفزيون، فهذا سيقلل من احتمال انشغاله عنك، وسيقرب المسافات بينكما بشكل كبير.



3- اللجوء إلى المختصين

إن لاحظت بأن شريك حياتك قد أدمن على استخدام هاتفه، وأمعن في تجاهله لك، حاول أن تستشير مختصاً لحل هذه المعضلة.

4- لا تكرر خطأه

إياك أن تكون ردة فعلك على انشغال شريك حياتك عنك، باتباع سلوك مماثل لسلوكه، لأن هذا من شأنه توسيع الهوة بينكما ومفاقمة المشكلة.



5- الامتناع عن استخدام وسائل الإعلام

يمكن أن تتفق مع شريك حياتك على عدم استخدام وسائل الإعلام ليوم أو يومين، وأن تقضيا وقتكما سوية في ممارسة نشاط ما، كالذهاب في رحلة بعيداً عن جميع الملهيات.