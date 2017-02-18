بدأت الشائعات تلاحق النجمة أنچيلينا چولي حول وجود علاقة عاطفية، تربطها بالنجم جاريد ليتو، الذي شاركها بطولة فيلم Girl Interrupted.

وبينما لم تؤكد صحة هذه الشائعات حتى الآن، يبدو أن طليقها النجم براد پيت غير مصدوم لمعرفة هذه التطورات الجديدة. وقال مصدر مقرب من پيت إنه لن يصاب بالصدمة مطلقا إذا كان ليتو وأنچيلينا يتواعدان، لقد كان يعلم دائما أن أنچيلينا معجبة بليتو وتحبه.

وتابع المصدر: «تواصل ليتو مع أنچيلينا بعد تقديمها أوراق الطلاق في سبتمبر الماضي، ويقال إنهما تحدثا عدة مرات عبر الهاتف قبل أن يلتقيا لتناول العشاء في مدينة لوس أنجيليس، وإنهما يلتقيان كلما سنحت لهما الفرصة منذ ذلك الحين».