شهدت محافظة قنا احدى محافظات القاهرة أمس، حادثا غريبا حين اكتشفت أسرة عودة ابنهم للحياة مرة أخرى بعد قيامهم بتغسيله وشراء الكفن له بعدما أبلغهم طبيب بمستشفى قنا العام وفاته في قسم العناية المركزة.

وأكد مصدر طبي بمستشفى قنا العام أن التشخيص كان خاطئا حين قرر الطبيب أن جميع أعضاء الشاب توقفت عن العمل وأداء وظائفها فتوجه الأهالي به إلى المنزل في قرية الزوايدة بنقادة جنوب قنا بعدما اشتروا الكفن وجهزوا القبر وتجمعوا لتشييع جثمانه.

حين اكتشف الأهالي أن الشاب الذي يعاني من قصور في غدد النمو جعلت عمره البالغ 17 سنه أشبه بطفل في عمر الـ 5 سنوات قاموا بإرجاعه ثانية للمستشفي حيث قامت القيادات الأمنية بالتدخل لإعادته لغرفة العناية المركزة بعد احتجاج الأهالي علي الطبيب الذي أخطأ في التشخيص الطبي.