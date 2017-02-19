تبحث الشرطة عن منفذ جريمة قتل مزدوجة، كان أحد ضحاياها طفلاً في الثانية من العمر قضى برصاصة في الرأس، في مشهد نقل مباشرة عبر خدمة "فيسبوك لايف" وأثار الصدمة في أميركا.

وكان الطفل لافونتاي وايت، الثلاثاء، في مؤخر سيارة حمراء بصحبة إحدى عماته البالغة 20 عاماً ورجل في السادسة والعشرين من العمر.

وهذا الأخير كان هدفاً لعملية تصفية حسابات مرتبطة بحرب بين العصابات، على ما أوضحت الشرطة الأربعاء، مشيرة إلى أنها تبحث عن مطلق النار.

وكانت العمة الشابة في بث مباشر عبر "فيسبوك لايف" عندما تعرضت السيارة لإطلاق نار واستقرت إحدى الرصاصات في رأس الطفل وأخرى في رأس الشاب.

وأظهرت الصور الشابة مصابة في البطن وهي تصرخ وتهرب من السيارة على وقع وابل من الرصاص قبل الانطلاق في شارع في شيكاغو التي استعادت في الأشهر الأخيرة شهرتها كعاصمة للجريمة في الولايات المتحدة.

وقال قائد الشرطة المحلية إيدي جونسون "في وقت ما، يجب أن يتوقف هذا كله".

وقد سجلت شيكاغو 750 جريمة قتل وحوالي 3500 عملية إطلاق نار في العام 2016، في مستويات غير مسبوقة منذ عقدين.