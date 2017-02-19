جريمة مروعة هزّت مدينة بيلفيلد الواقعة غرب ألمانيا، بعد أن ضرب رجل عراقي رأس زوجته بمطرقة، حين كانت الضحية تزور دورة لتعلم اللغة الألمانية.

اعتدى رجل عراقي الجنسية /51 عاما/ على زوجته بضربها بمطرقة على رأسها، وذلك في أحد مدارس تعلم اللغة الألمانية في وسط مدينة بيلفيلد الألمانية (غرب). ووقعت الحادثة عند حدود الساعة التاسعة والنصف حسب التوقيت المحلي. وقد تمّ إلقاء القبض على الجاني بموقع الجريمة.

وشكلت الشرطة لجنة تحقيق تضمّ عشرة محققين في تهمة القتل العمد. ونقلا عن موقع راديو بيلفيلد المحلي، قال المحققون إن الدوافع مردها خلافات أسرية "على ما يبدو".

من جهتها نقلت صحيفة "فيستفالن بلات" أن الضحية كانت تتابع دورة تعليم اللغة الألمانية حين هجمها زوجها، متسببا في أضرار بليغة في رأسها. واستطاع الحاضرون السيطرة على الرجل ليتمّ بعد ذلك تسليمه إلى الشرطة.