شهدت قرية «شبرا ملس» بالغربية أحدى محافظات القاهرة ، حالة من الذهول بين أهل القرية عند تشييع جثمان رجل مسن، فعندما حملوا النعش لأداء صلاة الجنازة فوجئوا بتحرك النعش للوراء مسافة 100 متر تقريبا، وعدم السيطرة عليه ووجههم النعش إلى اتجاه آخر وهو مكان «خُلوة» الرجل الذي كان يسكن بها 43 عاما، وحاول أهل القرية توجيه النعش إلى المقابر بعد الوصول إلى بيته ولكن لم يستطيعوا تحريك النعش.

وأكد شهود عيان أن أهل القرية جميعا حضروا إلى بيته لمشاهدة الجنازة واستقبلوه بالزغاريد والهتافات، وتواصل أهالي القرية مع الشرطة لإصدار التراخيص اللازمة وتم دفن الشيخ «محمد عصر» في بيته.

وقال سمير عصر، ابن عم المتوفي: «تشرفت بحمل نعشه من بيته إلى المسجد وأثبت كرامة شهد عليها الجميع، وعندما توجهوا به إلى المقابر ليدفن دفع النعش إلى الوراء قرابة 100 متر بالقوة ولم يستطع الجمع الغفير تحريكه إلى جهة المقابر فساروا معه حيث يسير بهم حتى توجه بهم إلى خلوته التي قضى فيها 43 عاما، كما أخبر أقاربه قبل موته أنه سيموت خلال 3 أيام وجاء المسئولون ورجال الشرطة وأعطوا التراخيص اللازمة على الفور لدفنه في موضع خلوته وقرر أهل القرية أنه سيتم تشييد مقام للشيخ».